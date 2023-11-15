ЦАХАЛ провел масштабные операции в секторе Газа

Израильская армия ночью провела операции против ХАМАС в секторе Газа. На юге анклава продолжаются бои. Бомбардировки Газы возобновились после завершения перемирия.

ЦАХАЛ этой ночью провел масштабные военные операции против ХАМАС и других палестинских группировок в секторе Газа, сообщает издание Times of Israel.

Газета со ссылкой на источники передает, что израильская армия ведет ожесточенные бои в южной части анклава. Военные действия идут в районе города Хан-Юнис, где скрываются представители ХАМАС.

Жители Газы отмечают, что военные Израиля разбросали листовки с призывом перебираться в южный город Рафах, поскольку в Хан-Юнисе находиться опасно.

"Армия обороны Израиля решительно действует против террористических организаций, прилагая при этом огромные усилия для проведения различия между гражданскими лицами и террористами"

- из обращения военных к жителям Газы

В тексте также говорится, что жители Газы не являются врагами Израиля, проводится контролируемая и целенаправленная эвакуация жителей Газы.

Окончание перемирия

Напомним, Израиль возобновил бомбардировки Газы в пятницу после окончания перемирия. Стороны не смогли договориться о продлении перемирия. Тель-Авив обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, заявив, что движение запустила ракеты по израильским территориям. Кроме того, организация прекратила освобождение захваченных в заложники граждан Израиля.

Стоит добавить, что израильские военные расширили географию боевых действий. ЦАХАЛ в пятницу сообщил о нанесении ударов по объектам организации в Газе, включая южные районы анклава, куда армия Израиля призывала мирных граждан отправиться для эвакуации.