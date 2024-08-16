Власти Палестины не будут участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС

Власти Палестины не примут участия в переговорах Израиля и ХАМАС. Подчеркивается, что они присоединятся к переговорному процессу, когда начнется обсуждению послевоенного устройства Газы.

Советник палестинского лидера заявил о том, что руководство Палестины не будет принимать участие в переговорном процессе между еврейским государством и радикалами ХАМАС.

«Мы на самом деле не являемся одной из сторон в нынешнем конфликте. А поскольку речь идет о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, то мы не участвуем в этом»

– Рияд аль-Малики

По его словам, палестинское правительство присоединится к переговорному процессу, когда начнется обсуждению послевоенного устройства Газы. Так, будет обсуждаться управление КПП «Рафах».