Вестник Кавказа

Израиль зафиксировал "осторожный оптимизм" по сделке с ХАМАС

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сделка Израиля с ХАМАС близка к заключению – об этом свидетельствует формулировка "осторожный оптимизм" в отчете израильских переговорщиков о переговорах в Дохе, представленном председателю правительства Израиля Биньямину Нетаньяху.

Пресс-служба правительства Израиля официально сообщила о высокой вероятности заключения полноценной сделки с ХАМАС по выдаче израильских граждан, взятых группировкой в заложники 7 октября 2023 года.

Заявление было озвучено в связи с предварительными результатами нового раунда переговоров в Дохе между делегациями Тель-Авива и ХАМАС – израильские переговорщики доложили главе государства Биньямину Нетаньяху, что появились основания испытывать "осторожный оптимизм" по перспективе освобождения израильских граждан.

"Переговорная группа сегодня проинформировала премьер-министра о статусе переговоров в Дохе. Группа доложила премьер-министру об осторожном оптимизме по поводу возможного продвижения по сделке"

– пресс-служба правительства Израиля

Также в пресс-службе уточнили, что сделка будет заключена на базе пересмотренной американской концепции, предложенной президентом Джозефом Байденом. Новая версия сделки, по словам израильской стороны, удовлетворяет интересам Тель-Авива.

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