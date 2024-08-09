Блинкен прилетит в Израиль

В эту субботу Израиль примет госсекретаря США Энтони Блинкена, где тот встретится с Нетаньяху. Там он продолжит переговоры по поводу соглашения о прекращении огня и освобождению заложников.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен нанесет визит в Израиль в эту субботу, рассказали в службе внешнеполитического ведомства Веданта Патела.

«Блинкен 17 августа отправится в Израиль, чтобы продолжить интенсивные дипломатические усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и заключенных на основе предложения по сближению позиций, представленного сегодня Соединенными Штатами при поддержке Египта и Катара»

- служба внешнеполитического ведомства Веданта Патела

Они добавили, что это предложение может прекратить военные действия в секторе Газа и поспособствовать освобождению всех заложников, а также обеспечить более грамотное распределение гуманитарной помощи на весь регион. Самое главное, оно приведет к стабильности на Ближнем Востоке.

Отлет самолета Блинкена намечен на 17 августа. В понедельник он встретится с израильским премьером Нетаньяху, а позже посетит Катар и Египет.

Ранее американский, германский и британский послы в Израиле призвали Тель-Авив воспользоваться шансом на прекращение конфликта с ХАМАС на переговорах в Дохе.