Блинкен прилетит в Израиль

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен нанесет визит в Израиль в эту субботу, рассказали в службе внешнеполитического ведомства Веданта Патела.
«Блинкен 17 августа отправится в Израиль, чтобы продолжить интенсивные дипломатические усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников и заключенных на основе предложения по сближению позиций, представленного сегодня Соединенными Штатами при поддержке Египта и Катара»
- служба внешнеполитического ведомства Веданта Патела
Они добавили, что это предложение может прекратить военные действия в секторе Газа и поспособствовать освобождению всех заложников, а также обеспечить более грамотное распределение гуманитарной помощи на весь регион. Самое главное, оно приведет к стабильности на Ближнем Востоке.
Отлет самолета Блинкена намечен на 17 августа. В понедельник он встретится с израильским премьером Нетаньяху, а позже посетит Катар и Египет.
Ранее американский, германский и британский послы в Израиле призвали Тель-Авив воспользоваться шансом на прекращение конфликта с ХАМАС на переговорах в Дохе.