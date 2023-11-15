Перемирие в Газе окончено: ХАМАС открыл огонь, Израиль возобновил бои

Боевые действия возобновились сегодня утром в секторе Газа, следует из сообщения ЦАХАЛ.
В израильской армии заявили о нарушении боевиками радикального движения ХАМАС согласованной ранее и действовавшей на протяжении уже нескольких дней оперативной паузы.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что ХАМАС также начало стрельбу по Израилю.
"ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа"
– пресс-служба
Кроме того, в воздух поднялись израильские истребители. Они совершают удары по целям боевиков в секторе Газа.
Возобновление перемирия прокомментировали и в офисе премьер-министра Израиля. В его сообщении подчеркивается, что ХАМАС не стал выполнять свои обязательства, которые заключались в освобождении большего количества заложниц. Поэтому израильская сторона намерена реализовать свои цели путем военных действий.