Египет и Катар работают над продлением перемирия в Газе

Каир и Доха продолжают работать над продлением гуманитарной паузы в Газ еще на два дня. Планируется продолжить обмен заложников на заключенных между Израилем и ХАМАС, а также дополнительное снабжение Газы гуманитарной помощью.

Катарские и египетские власти продолжают работать над продлением гуманитарной паузы в Газе. Планируется продлить его еще на 2 дня. В это время также должен состояться обмен, в ходе которого заложники, удерживаемые террористами ХАМАС будут обменены на израильских заключенных.

«Продолжаются египетско-катарские контакты с целью продлить гуманитарное перемирие еще на два дня, чтобы добиться прекращения огня, освобождения большего числа заложников и заключенных»

– глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван.

Кроме того, посредники работают над увеличением объема гуманитарной помощи, которая будет доставлена в Газу.