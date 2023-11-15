Перемирие в Газе: Израиль и ХАМАС договорились о продлении

Перемирие в секторе Газа продлится еще два дня. К такой договоренности пришли Израиль и сектор Газа.

Руководство Израиля и сектора Газа достигли договоренности относительно дальнейших сроков перемирия между сторонами.

О ней сообщил официальный представитель МИД Катара.

"Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня"

– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

О перемирии

Детали договоренности раскрыл пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС. В интервью ТАСС Тахер ан-Нуну пояснил, что условия продленного перемирия остаются прежними.

В частности, пояснил он, речь идет о следующих условиях: одного заложника обменивают на трех заключенных и двести грузовых машин с гумпомощью каждый день.

Освобожденные

По данным гендиректора МККК, за время перемирия были освобождены минимум 58 заложников, причем это граждане не только Израиля, но и некоторых других стран, передает RTVI.

Роберт Мардини отметил, что израильская сторона выпустила из тюрем 85 заключенных-палестинцев, которые уже добрались до Западного берега.