Перемирие в Газе: Израиль и ХАМАС договорились о продлении

Руководство Израиля и сектора Газа достигли договоренности относительно дальнейших сроков перемирия между сторонами.
О ней сообщил официальный представитель МИД Катара.
"Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня"
– Маджид бен Мухаммед аль-Ансари
О перемирии
Детали договоренности раскрыл пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС. В интервью ТАСС Тахер ан-Нуну пояснил, что условия продленного перемирия остаются прежними.
В частности, пояснил он, речь идет о следующих условиях: одного заложника обменивают на трех заключенных и двести грузовых машин с гумпомощью каждый день.
Освобожденные
По данным гендиректора МККК, за время перемирия были освобождены минимум 58 заложников, причем это граждане не только Израиля, но и некоторых других стран, передает RTVI.
Роберт Мардини отметил, что израильская сторона выпустила из тюрем 85 заключенных-палестинцев, которые уже добрались до Западного берега.