Вестник Кавказа

Что такое ФАТХ: кто и зачем его создал, чего добивается, чем отличается от ХАМАС?

Екатерина Винник
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Палестинской администрации Махмуд Аббас
© Фото: commons wikimedia
По мере того как Израиль продолжает борьбу против ХАМАС, судьба сектора Газа, до недавнего времени контролируемого группировкой, остается под вопросом. Вероятно, контроль над Газой перейдет движению и партии ФАТХ - давнему политическому сопернику ХАМАС. Расскажем, что такое ФАТХ, каковы его цели и задачи и насколько популярна партия среди палестинцев.

Что такое ФАТХ?

ФАТХ - это изначально военизированное движение, которое затем было преобразовано в политическую партию. Группировка ФАТХ - одна из основных сил в палестинской политике. Движение было создано в Кувейте в конце 1950-х годов представителями палестинской диаспоры, образовавшейся после Накбы (исхода палестинцев 1948 года). 

Кто создал ФАТХ?

ФАТХ был основан группой палестинцев, среди которых наиболее известны: 

  • первый президент созданной в середине 1990-х Палестинской администрации Ясир Арафат
  • Абу Джихад (Халиль аль-Вазир) - он создал первый офис организации в Алжире и проводил военное обучение бойцов ФАТХ. Занимался созданием подпольных военизированных ячеек на территории Западного берега и Газы. 
  • Салах Халаф - лидер и создатель группировки ”Черный сентябрь” 
  • Махмуд Аббас - нынешний президент Палестинской администрации.

ФОТО: Военизированные силы безопасности Палестинской национальной администрации

Что означает слово ”ФАТХ”?

Название группировки, ”ФАТХ” - это обратный акроним на арабском Палестинского национально-освободительного движения. Само слово ”ФАТХ” (Fatah) означает ”завоевание”. Эмблема ФАТХ - две скрещенные винтовки и граната внизу на фоне карты Израиля. 

История ФАТХ 

В первые десятилетия своего существования группировка ФАТХ вела активную борьбу против Израиля, атакуя страну с территории Иордании, Ливана и подконтрольной на то время Египту Газы. 

  • В 1964 году ФАТХ впервые напала на Израиль 
  • В 1967 году ФАТХ стала наиболее финансируемой палестинской организацией. 
  • В 1972 году подконтрольный ФАТХ ”Черный сентябрь” устраивает трагедию на Мюнхенской олимпиаде, убив 11 израильских спортсменов. 
  • В 1982 году ФАТХ переносит штаб-квартиру из Ливана в Тунис по итогам Первой ливанской войны. 
  • В 1989 году ФАТХ принимает политическую программу, направленную на ликвидацию ”сионистской оккупации” всеми доступными средствами. 
  • В начале 1990х годах подконтрольная ФАТХ ООП (Организация освобождения Палестины) отказалась от вооруженного сопротивления и поддержала резолюцию ООН 242, призывающую к миру на территории Палестины. 
  • В 1993 году, после подписания соглашений ”Осло” началась трансформация ФАТХ в политическую партию, действующую на территории Палестинской Администрации. 
  • В 2007 году ФАТХ проиграла на парламентских выборах ХАМАС, утратив контроль над Сектором Газа. 
  • В 2017 году при посредничестве Египта ФАТХ и ХАМАС заключили соглашение, в рамках которого ХАМАС обязался передать ФАТХ контроль над пограничными переходами между Газой и Египтом. Соглашение так и не было воплощено. 

Чем ХАМАС отличается от ФАТХ?

ХАМАС и ФАТХ значительно отличаются друг от друга по: 

  • идеологии: ХАМАС - исламистское движение, а ФАТХ -светское
  • стратегии в отношении Израиля: ХАМАС предпочитает вооруженное противостояние, ФАТХ - переговоры
  • целям: ХАМАС не признает Израиль и настаивает на создании Палестинского государства в границах 1967 года. ФАТХ признает Израиль и хочет создать государство в границах 1967 года. 

Кто руководит ФАТХ?

Политической партией ФАТХ руководит Махмуд Аббас - президент Палестинской национальной администрации. В целом, международное сообщество поддерживает Махмуда Аббаса и видит в нем возможного лидера всех палестинских территорий. 

Поддерживают ли палестинцы ФАТХ?

Несмотря на то, что ФАТХ выбрала путь мирного урегулирования с Израилем, ее поддержка среди палестинцев незначительная. Согласно опросу, проведенному Палестинским центром политических опросов и исследований (расположен в Рамалле, Западный берег) в 2021 году, 45% палестинцев считают, что их должен представлять ХАМАС, и только 19% считают светский ФАТХ достойным руководства. 78% опрошенных палестинцев считают, что Аббас должен уйти в отставку. 

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