Что такое ФАТХ: кто и зачем его создал, чего добивается, чем отличается от ХАМАС?

По мере того как Израиль продолжает борьбу против ХАМАС, судьба сектора Газа, до недавнего времени контролируемого группировкой, остается под вопросом. Вероятно, контроль над Газой перейдет движению и партии ФАТХ - давнему политическому сопернику ХАМАС. Расскажем, что такое ФАТХ, каковы его цели и задачи и насколько популярна партия среди палестинцев.

Что такое ФАТХ?

ФАТХ - это изначально военизированное движение, которое затем было преобразовано в политическую партию. Группировка ФАТХ - одна из основных сил в палестинской политике. Движение было создано в Кувейте в конце 1950-х годов представителями палестинской диаспоры, образовавшейся после Накбы (исхода палестинцев 1948 года).

Кто создал ФАТХ?

ФАТХ был основан группой палестинцев, среди которых наиболее известны:

первый президент созданной в середине 1990-х Палестинской администрации Ясир Арафат

Абу Джихад (Халиль аль-Вазир) - он создал первый офис организации в Алжире и проводил военное обучение бойцов ФАТХ. Занимался созданием подпольных военизированных ячеек на территории Западного берега и Газы.

Салах Халаф - лидер и создатель группировки ”Черный сентябрь”

Махмуд Аббас - нынешний президент Палестинской администрации.

ФОТО: Военизированные силы безопасности Палестинской национальной администрации

Что означает слово ”ФАТХ”?

Название группировки, ”ФАТХ” - это обратный акроним на арабском Палестинского национально-освободительного движения. Само слово ”ФАТХ” (Fatah) означает ”завоевание”. Эмблема ФАТХ - две скрещенные винтовки и граната внизу на фоне карты Израиля.

История ФАТХ

В первые десятилетия своего существования группировка ФАТХ вела активную борьбу против Израиля, атакуя страну с территории Иордании, Ливана и подконтрольной на то время Египту Газы.

В 1964 году ФАТХ впервые напала на Израиль

В 1967 году ФАТХ стала наиболее финансируемой палестинской организацией.

В 1972 году подконтрольный ФАТХ ”Черный сентябрь” устраивает трагедию на Мюнхенской олимпиаде, убив 11 израильских спортсменов.

В 1982 году ФАТХ переносит штаб-квартиру из Ливана в Тунис по итогам Первой ливанской войны.

В 1989 году ФАТХ принимает политическую программу, направленную на ликвидацию ”сионистской оккупации” всеми доступными средствами.

В начале 1990х годах подконтрольная ФАТХ ООП (Организация освобождения Палестины) отказалась от вооруженного сопротивления и поддержала резолюцию ООН 242, призывающую к миру на территории Палестины.

В 1993 году, после подписания соглашений ”Осло” началась трансформация ФАТХ в политическую партию, действующую на территории Палестинской Администрации.

В 2007 году ФАТХ проиграла на парламентских выборах ХАМАС, утратив контроль над Сектором Газа.

В 2017 году при посредничестве Египта ФАТХ и ХАМАС заключили соглашение, в рамках которого ХАМАС обязался передать ФАТХ контроль над пограничными переходами между Газой и Египтом. Соглашение так и не было воплощено.

Чем ХАМАС отличается от ФАТХ?

ХАМАС и ФАТХ значительно отличаются друг от друга по:

идеологии: ХАМАС - исламистское движение, а ФАТХ -светское

ХАМАС - исламистское движение, а ФАТХ -светское стратегии в отношении Израиля : ХАМАС предпочитает вооруженное противостояние, ФАТХ - переговоры

: ХАМАС предпочитает вооруженное противостояние, ФАТХ - переговоры целям: ХАМАС не признает Израиль и настаивает на создании Палестинского государства в границах 1967 года. ФАТХ признает Израиль и хочет создать государство в границах 1967 года.

Кто руководит ФАТХ?

Политической партией ФАТХ руководит Махмуд Аббас - президент Палестинской национальной администрации. В целом, международное сообщество поддерживает Махмуда Аббаса и видит в нем возможного лидера всех палестинских территорий.

Поддерживают ли палестинцы ФАТХ?

Несмотря на то, что ФАТХ выбрала путь мирного урегулирования с Израилем, ее поддержка среди палестинцев незначительная. Согласно опросу, проведенному Палестинским центром политических опросов и исследований (расположен в Рамалле, Западный берег) в 2021 году, 45% палестинцев считают, что их должен представлять ХАМАС, и только 19% считают светский ФАТХ достойным руководства. 78% опрошенных палестинцев считают, что Аббас должен уйти в отставку.