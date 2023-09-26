В России станет больше студентов из Таджикистана

Таджикистан получит увеличенную квоту в российские вузы в будущем учебном году. Сегодня квота составляет 900 человек.

Россия в следующем учебном году примет на 11% больше таджикистанских студентов, об этом рассказал российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом республики Эмомали Рахмоном.

"Самая большая квота из стран СНГ приходится на Таджикистан - 900 человек. Мы на 2024 и 2025 годы увеличиваем эту квоту до тысячи человек"

– Путин

Также глава государства сообщил, что русские школы в Таджикистане получат новые учебники на русском языке.