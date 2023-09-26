Депутаты предложили облегчить жизнь студентам в России

Опубликовано: 3:34, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Важную для студентов вузов и колледжей инициативу выдвинули депутаты Госдумы от ЛДПР. Они считают необходимым отменить плату за проезд в общественном транспорте для студентов.

В правительство РФ направлен законопроект о бесплатном проезде для студентов на всем общественном транспорте по всей России. Документ разработали депутаты от ЛДПР.

Предлагается подвергнуть изменениям закон "Об образовании". В него может быть внесено положение о праве очников, которые получают среднее профессиональное и высшее образование, на бесплатный проезд в общественном транспорте в городах.

Исключение делается только для такси и маршруток, пишет ТАСС.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас на федеральном уровне нет никаких подобных льгот. В зависимости от возможностей каждый регион поддерживает студентов по-своему, в некоторых скидок на проезд для студентов и вовсе нет.

"Принятие указанного законопроекта позволит создать студентам по очной форме обучения на территории Российской Федерации равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования"

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