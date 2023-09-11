Студенты-отличники в Грузии будут получать в два раза больше денег

Грузинским студентам, которые учатся на отлично, в два раза повысят стипендию. Они будут получать 300 лари.
В Грузии увеличили вдвое стипендию для студентов-отличников. Об этом сказал премьер-министр страны.
По словам Ираклия Гарибашвили, с сегодняшнего дня такие студенты будут получать не 150, а 300 лари (около $115).
"Действующая программа предусматривает предоставление стипендии в размере 150 лари примерно 2500 студентам. Мы удвоим эту стипендию, с сегодняшнего дня она составит 300 лари на каждого студента, и стипендию получат пять тысяч студентов- отличников"
– глава правительства
Он также подчеркнул, что планируется разработать критерии отбора студентов. После этого их утвердит Минобразования.