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Студенты-отличники в Грузии будут получать в два раза больше денег

Студенты-отличники в Грузии будут получать в два раза больше денег
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузинским студентам, которые учатся на отлично, в два раза повысят стипендию. Они будут получать 300 лари.

В Грузии увеличили вдвое стипендию для студентов-отличников. Об этом сказал премьер-министр страны.

По словам Ираклия Гарибашвили, с сегодняшнего дня такие студенты будут получать не 150, а 300 лари (около $115).

"Действующая программа предусматривает предоставление стипендии в размере 150 лари примерно 2500 студентам. Мы удвоим эту стипендию, с сегодняшнего дня она составит 300 лари на каждого студента, и стипендию получат пять тысяч студентов- отличников"

– глава правительства

Он также подчеркнул, что планируется разработать критерии отбора студентов. После этого их утвердит Минобразования.

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