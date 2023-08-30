В Грузии учрежден День учителя

В пресс-службе правительства Грузии проинформировали об учреждении Дня учителя. Праздник будут отмечать 27 октября.
"Согласно новой инициативе, для повышения роли педагогов в обществе и для повышения значимости профессии учителя ежегодно 27 октября, в день рождения грузинского педагога, основоположника научной педагогики, публициста, детского писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили, будет отмечаться национальный День учителя"
– пресс-служба кабмина
Каждый год 27 октября в стране будут проводиться награждения лучших учителей.
Интересно, что Якоб Гогебашвили (1840-1912), в честь которого учрежден праздник, является автором букваря для детей «Деда эна». Букварь и в настоящее время остается одним из основных учебником по изучению родного языка в грузинских школах.