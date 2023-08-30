В Грузии учрежден День учителя

Опубликовано: 16:17, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии появился новый праздник - День учителя. Он будет отмечаться 27 октября.

В пресс-службе правительства Грузии проинформировали об учреждении Дня учителя. Праздник будут отмечать 27 октября.

"Согласно новой инициативе, для повышения роли педагогов в обществе и для повышения значимости профессии учителя ежегодно 27 октября, в день рождения грузинского педагога, основоположника научной педагогики, публициста, детского писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили, будет отмечаться национальный День учителя"

– пресс-служба кабмина

Каждый год 27 октября в стране будут проводиться награждения лучших учителей.

Интересно, что Якоб Гогебашвили (1840-1912), в честь которого учрежден праздник, является автором букваря для детей «Деда эна». Букварь и в настоящее время остается одним из основных учебником по изучению родного языка в грузинских школах.