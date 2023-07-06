РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Памятник русской учительнице восстанавливают в Махачкале

Памятник русской учительницы в махачкале
В Махачкале началась реставрация памятника русской учительнице. В августе монумент будет доступен для посещения.  

Комплекс работ по реставрации памятника русской учительнице ведется в Махачкале. Памятник находится в парке, расположенном неподалеку от озера Ак-Гёль Планируется, что объект будет открыт уже в августе.

По словам генподрядчика Магомеда Шейхгасанова, в рамках работ будет произведен монтаж освещения и замена кровли. Кроме того, монумент украсят дагестанским орнаментом из дербентского камня. Также появится табличка в память об авторе проекта, архитекторе Омаре Омарове.

«Изначально причиной реконструкции стала протечка кровли. Под памятником находится музей и все стены находятся в плачевном состоянии. Нашей первой задачей является устранение протечки, затем уже реставрация и приведение в первозданный вид»

– Магомед Шейхгасанов

Махачкалинский порт получит новую дорогу

Махачкалинский порт получит новую дорогу

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
995 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version