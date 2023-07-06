Памятник русской учительнице восстанавливают в Махачкале

Опубликовано: 13:22, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

В Махачкале началась реставрация памятника русской учительнице. В августе монумент будет доступен для посещения.

Комплекс работ по реставрации памятника русской учительнице ведется в Махачкале. Памятник находится в парке, расположенном неподалеку от озера Ак-Гёль Планируется, что объект будет открыт уже в августе.

По словам генподрядчика Магомеда Шейхгасанова, в рамках работ будет произведен монтаж освещения и замена кровли. Кроме того, монумент украсят дагестанским орнаментом из дербентского камня. Также появится табличка в память об авторе проекта, архитекторе Омаре Омарове.

«Изначально причиной реконструкции стала протечка кровли. Под памятником находится музей и все стены находятся в плачевном состоянии. Нашей первой задачей является устранение протечки, затем уже реставрация и приведение в первозданный вид»

– Магомед Шейхгасанов