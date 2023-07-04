Махачкалинский порт получит новую дорогу

Опубликовано: 19:01, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для строительства новой дороги к махачкалинскому порту будут снесены 28 домов. Власти договорились с собственниками недвижимости.

Минимущества Дагестана проинформировало о том, что к махачкалинскому порту будет проложена дорога.

Планируется, что длина дорого составит семь километров. Стоимость объекта оценивается в 4,9 млрд рублей.

Это стало возможным после того, как местные власти договорились с собственниками 28 домов, которые придется снести для прокладки нового пути.

В итоге дома будут выкуплены после того, как владельцы недвижимости подготовят документы и зарегистрируют права собственности на жилые объекты.