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Махачкалинский порт получит новую дорогу

Махачкалинский порт получит новую дорогу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Для строительства новой дороги к махачкалинскому порту будут снесены 28 домов. Власти договорились с собственниками недвижимости.

Минимущества Дагестана проинформировало о том, что к махачкалинскому порту будет проложена дорога.

Планируется, что длина дорого составит семь километров. Стоимость объекта оценивается в 4,9 млрд рублей.

Это стало возможным после того, как местные власти договорились с собственниками 28 домов, которые придется снести для прокладки нового пути.

В итоге дома будут выкуплены после того, как владельцы недвижимости подготовят документы и зарегистрируют права собственности на жилые объекты.

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