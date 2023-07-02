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Порт в Махачкале приватизируют в сентябре

Порт в Махачкале приватизируют в сентябре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Приватизация порта Махачкала закончится в сентябре. После этого крупный порт на Каспийском море будет реконструирован.

В ближайшие месяцы порт Махачкалы будет окончательно приватизирован, местные власти называют срок до конца сентября.

"Будет проходить масштабная реконструкция порта после приватизации, которая должна завершиться до конца сентября. <…> Планируются очень серьезные вливания, чтобы махачкалинский порт стал современным портом с соответствующей инфраструктурой и условиями для работы во всех направлениях"

– зампредседателя правительства Дагестана Ризван Газимагомедов

Порт Махачкала имеет для России стратегическое значение, это в стране незамерзающий и глубоководный порт на Каспийском море. В порту расположены причалы для различных видом грузов, зерновой терминал, гавань для сухогрузов, ж/д и автопаромный терминалы. Порт способен принимать крупные суда - длиной до 150 м, пишет ТАСС.

Реконструкция позволит шире использовать потенциал Махачкалинского порта и нарастить грузооборот.

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