В ряде регионов Франции отменят развлекательные мероприятия

Опубликовано: 16:44, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во Франции отменят ряд развлекательных мероприятий, сообщил Эммануэль Макрон. По его словам, это делается для того, чтобы обезопасить мэрии.

Во Франции отменят некоторые развлекательные мероприятия в особо опасных регионах. Об этом заявил президент страны.

Эммануэль Макрон отметил, что такое решение было принято на фоне последних событий, чтобы защитить мэрии и людей.

"В свете последних событий было принято решение отменить множество развлекательных мероприятий и собраний в наиболее "опасных" департаментах, чтобы защитить мэрии и защитить наших граждан"

– сказал президент Франции

Во вторник утром сотрудники полиции застрелили подростка в пригороде Парижа. По словам правоохранителей, они остановили парня, чтобы проверить документы, но он отказался выполнять их требования. После этого ряд городов страны охватили беспорядки, которые продолжаются до сих пор.