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В ряде регионов Франции отменят развлекательные мероприятия

В ряде регионов Франции отменят развлекательные мероприятия
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Во Франции отменят ряд развлекательных мероприятий, сообщил Эммануэль Макрон. По его словам, это делается для того, чтобы обезопасить мэрии.

Во Франции отменят некоторые развлекательные мероприятия в особо опасных регионах. Об этом заявил президент страны.

Эммануэль Макрон отметил, что такое решение было принято на фоне последних событий, чтобы защитить мэрии и людей.

"В свете последних событий было принято решение отменить множество развлекательных мероприятий и собраний в наиболее "опасных" департаментах, чтобы защитить мэрии и защитить наших граждан"

– сказал президент Франции

Во вторник утром сотрудники полиции застрелили подростка в пригороде Парижа. По словам правоохранителей, они остановили парня, чтобы проверить документы, но он отказался выполнять их требования. После этого ряд городов страны охватили беспорядки, которые продолжаются до сих пор.

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