В ряде регионов Франции отменят развлекательные мероприятия

Во Франции отменят ряд развлекательных мероприятий, сообщил Эммануэль Макрон. По его словам, это делается для того, чтобы обезопасить мэрии.
Во Франции отменят некоторые развлекательные мероприятия в особо опасных регионах. Об этом заявил президент страны.
Эммануэль Макрон отметил, что такое решение было принято на фоне последних событий, чтобы защитить мэрии и людей.
"В свете последних событий было принято решение отменить множество развлекательных мероприятий и собраний в наиболее "опасных" департаментах, чтобы защитить мэрии и защитить наших граждан"
– сказал президент Франции
Во вторник утром сотрудники полиции застрелили подростка в пригороде Парижа. По словам правоохранителей, они остановили парня, чтобы проверить документы, но он отказался выполнять их требования. После этого ряд городов страны охватили беспорядки, которые продолжаются до сих пор.