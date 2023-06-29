Опубликовано: 15:59, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

МИД Азербайджана прокомментировал заявление Эммануэля Макрона о давлении на Ильхама Алиева. В ведомстве добавили, что он стал инструментом в руках армянского лобби.

Пресс-служба МИД Азербайджана отреагировала на заявления французского президента Эммануэля Макрона, которые были сделаны во время его встречи с представителями армянской общины Марселя.

Ведомство заявило, что высказывания главы Пятой республики носят анти-азербайджанский характер, в которых отражается односторонняя поддержка Еревана. Там добавили, что у Макрона ни в период 44-дневной войны, ни после нее не получилось достичь своих целей

"Заявления о давлении на президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева являются плодом воображения президента Франции Макрона. Попытки оказать давление на президента Азербайджанской Республики никогда не приносили результатов"

- МИД АР

В министерстве подчеркнули, что Ильхам Алиев успешно отстаивает интересы Азербайджана на основе норм и принципов международного права.

В МИД сообщили, что Макрон стал инструментом в руках армянских лоббистов Франции, уточнив, что пытался дать объяснения людям, которым запрещен въезд в Армению, так как они являются представителями радикальных сил.

В пресс-службе заключили, что слова Макрона усложняют процесс мирного урегулирования и позволяют тем, кто поддерживает боевиков и сепаратистов, расширять свое влияние.