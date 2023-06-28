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МИД РФ: мир между Азербайджаном и Арменией важен для России

МИД РФ: мир между Азербайджаном и Арменией важен для России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В МИД РФ заявили, что для России важны прочность и устойчивость мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Там добавили, что достичь его можно за счет выполнения договоренностей.

Официальный представитель российского внешнеполитического МИД Мария Захарова заявила, что устойчивость и прочность мирного договора между Азербайджаном и Арменией важны для России.

Пресс-секретарь отметила, что договор между Баку и Ереваном должен обеспечить баланс интересов двух сторон. По ее словам, для достижения данной цели необходимо выполнять дорожную карту процесса нормализации отношений.

Захарова заключила, что дорожную карту по процессу нормализации составляет комплекс трехсторонних соглашений Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

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