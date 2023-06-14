Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что запуск наблюдательной миссии Евросоюза в Армении проходил без согласия Азербайджана и других региональных игроков.
Дипломат отметила, что такими действиями Евросоюз хочет выдавить Россию из Южного Кавказа и превратить регион в территорию схватки между рядом сторон. По ее словам, это повлечет за собой негативные последствия для жителей этого региона.
Она подчеркнула, что недавнее открытие европейских центров в Армении, как и само проведение миссии в этой стране, никак не приближают подписание мирного договора между Баку и Ереваном.
"Неподотчетность есовской миссии международному сообществу и, прежде всего, Азербайджану и Армении подкрепляет подозрения в наличии скрытой повестки дня в есовской деятельности «на земле», присутствии в мандате миссии «второго дна» под прикрытием ее «гражданского» характера"
- Мария Захарова
Представитель российского МИД сообщила, что Москва желает задать вопросы европейской стороне для раскрытия истинных целей миссии ЕС на Южном Кавказе.