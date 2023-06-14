Опубликовано: 23:05, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД России заявили, что Евросоюз проводит политику выдавливания Москвы с Южного Кавказа. Там отметили, что запуск миссии ЕС в Армении проходил без согласия Азербайджана.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что запуск наблюдательной миссии Евросоюза в Армении проходил без согласия Азербайджана и других региональных игроков.

Дипломат отметила, что такими действиями Евросоюз хочет выдавить Россию из Южного Кавказа и превратить регион в территорию схватки между рядом сторон. По ее словам, это повлечет за собой негативные последствия для жителей этого региона.

Она подчеркнула, что недавнее открытие европейских центров в Армении, как и само проведение миссии в этой стране, никак не приближают подписание мирного договора между Баку и Ереваном.

"Неподотчетность есовской миссии международному сообществу и, прежде всего, Азербайджану и Армении подкрепляет подозрения в наличии скрытой повестки дня в есовской деятельности «на земле», присутствии в мандате миссии «второго дна» под прикрытием ее «гражданского» характера"

- Мария Захарова

Представитель российского МИД сообщила, что Москва желает задать вопросы европейской стороне для раскрытия истинных целей миссии ЕС на Южном Кавказе.