МОК извинился перед Азербайджаном за Францию

МОК извинился перед Азербайджаном за высказывания французского корреспондента на открытии Олимпиады. Есть ожидания, что извинения перед Баку принесет Париж.

Глава отдела по связям с общественностью Минмолодежи и спорта Азербайджана Габиль Мехтиев рассказал о реакции МОК на протестное письмо Баку.

Представитель ведомства отметил, что Комитет извинился перед Баку за антиазербайджанские заявления корреспондента канала France2 на церемонии открытия Олимпиады в Париже.

В МОК заявили, что такие действия противоречат принципам и ценностям, которые пропагандируются Олимпийским комитетом через спорт и Игры.

Там же подчеркнули, что был установлен контакт с лицами и учреждениями, ответственными за данный вопрос, которым напомнили о принципе деятельности и протоколах МОК в целях избежания подобного рода ситуаций.

Кроме того, Мехтиев сказал, что есть ожидание, что французское руководство также официально извинится перед Азербайджаном.