Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Армения искусственно затягивает мирный процесс

"Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев: Армения искусственно затягивает мирный процесс
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Сегодня в Баку прошло первое заседание парламента VII созыва, на котором выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он затронул несколько актуальных для страны вопросов, в частности, проблему нормализации отношений с Арменией.

Сейчас, по словам Алиева, есть основания полагать, что Армения не хочет мира, а пытается тянуть время до подписания мирного договора. Так, почти четыре года назад, после Второй Карабахской войны, переговоры начались именно по инициативе Азербайджана, но все это время Ереван затягивал с ответами.

С момента отправки нашего первого проекта в Армению по сегодняшний день произошло десять обменов комментариями. По прошествии нескольких месяцев мы, естественно, ждали, что Армения более оперативно будет предоставлять нам свои комментарии. Но всё происходит с точностью да наоборот. Нам пришлось ждать 70 дней, прежде чем мы получили от них [руководства Армении, прим. ред.] последний вариант. Все несогласованные положения были исключены из их варианта мирного договора. То есть столь примитивный и неадекватный шаг, честно говоря, был неожиданным

- Ильхам Алиев.

При этом он заметил, что Баку никогда не вмешивался в дела других государств, но достойно отвечал тем, кто пытался или пытается вмешаться во внутренние дела Азербайджана:

На любое желание сотрудничать с нами в двустороннем формате мы откликнемся с двойным желанием. Но если кто-то считает, что может диктовать нам что-то, безосновательно обвинять нас в чем-либо или очернять нас какими-либо средствами, а взамен ожидать нашей дружбы, то это ошибочное представление.

Президент Азербайджана также дал понять, что страны, предоставляющие Армении вооружение или деньги на его приобретение, играют с огнем, и в результате им придется нести ответственность за события, которые может повлечь этот шаг. Алиев прямо заявил, что 250 млн дол., которые Еревану предоставляет Вашингтон будут использованы  на войну:

Они (армянские власти,- прим. ред.) используют эти деньги для своих внутренних целей, а на сэкономленные средства будут приобретать оружие, чтобы нас убивать.

Ответственными за такого рода провокации президент Азербайджана назвал, в частности, Европейский фонд мира:

Какая степень лицемерия! Фонд, предназначенный для вооружения, называют Фондом мира. Им пользуется Армения, которая бесплатно получает оружие у Франции!

Среди условий достижения мира между Азербайджаном и Арменией Алиев назвал следующие:

  • Должен быть положен конец официальным территориальным претензиям Армении к Азербайджану.
  • В армянскую конституцию должны быть внесены соответствующие изменения.
  • Минская группа должна быть упразднена.
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