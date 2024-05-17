Баку: Париж демонстрирует проармянский подход к Азербайджану и мирному процессу

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал высказывания французского президент Эммануэля Макрона на Генассамблее ООН.
Глава Пятой республики сказал, что Франция стоит плечом к плечу с Арменией в условиях «давления Баку на Ереван и территориальных претензий к нему».
Дипломат назвал заявление Макрона очередным примером предвзятого проармянского подхода, который Париж демонстрирует как по отношению к Баку, так и к мирному процессу.
Он заявил о недопустимости обвинений в адрес азербайджанской стороны в давлении со стороны государства, готовящего Армению к реваншу и поставляющего оружие этой стране.
Гаджизаде подчеркнул, что попытки представить Армению как миролюбивую страну и «жертву» показывают, насколько политика французского руководства несправедлива.
Пресс-секретарь отметил, что внешняя политика Франции во многих частях мира потерпела крах. Он призвал Париж прекратить деструктивные действия на Южном Кавказе.