Вестник Кавказа

Баку: Париж демонстрирует проармянский подход к Азербайджану и мирному процессу

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку заявили, что Франция демонстрирует проармянский подход как по отношению к Азербайджану, так и к мирному процессу. Там призвали Париж прекратить деструктивную деятельность.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал высказывания французского президент Эммануэля Макрона на Генассамблее ООН.

Глава Пятой республики сказал, что Франция стоит плечом к плечу с Арменией в условиях «давления Баку на Ереван и территориальных претензий к нему».

Дипломат назвал заявление Макрона очередным примером предвзятого проармянского подхода, который Париж демонстрирует как по отношению к Баку, так и к мирному процессу.

Он заявил о недопустимости обвинений в адрес азербайджанской стороны в давлении со стороны государства, готовящего Армению к реваншу и поставляющего оружие этой стране.

Гаджизаде подчеркнул, что попытки представить Армению как миролюбивую страну и «жертву» показывают, насколько политика французского руководства несправедлива.

Пресс-секретарь отметил, что внешняя политика Франции во многих частях мира потерпела крах. Он призвал Париж прекратить деструктивные действия на Южном Кавказе.

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