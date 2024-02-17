Баку: надеемся, что Армения ответит на добрую волю Азербайджана

В Баку ответили МИД Германии, заявив, что региона под названием "Нагорный Карабах" больше нет. Там напомнили, что конфликт завершился после восстановления Азербайджаном суверенитета.

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде ответил в социальной сети министерству иностранных дел Германии.

Дипломат напомнил, что в 2023 году Азербайджан начавшийся 30 лет назад конфликт, восстановил свой суверенитет и положил конец марионеточному режиму, созданного Ереваном.

Гаджизаде подчеркнул, что образования или региона под названием "Нагорный Карабах" больше нет. Он добавил, что жители армянского происхождения добровольно покинули регион.

Представитель МИД выразил надежду, что Армения ответит на добрую волю Азербайджана, откажется от территориальных претензий не только на словах, но и на деле.