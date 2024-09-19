Вестник Кавказа

Премьер Армении готов к миру с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства выступает за подписание договора о мире с Азербайджаном на основе достигнутых к настоящему времени положений. После этого стороны смогут продолжить согласовывать оставшиеся положение, предложил он.

Армения готова заключить договор о мире с Азербайджаном на основе согласованных на данный момент положений. Такое заявление сделал премьер-министр страны, выступая на Генассамблее ООН.

"Мы предложили Азербайджану в ближайшее время подписать согласованные положения, установить дипломатические отношения, продолжить переговоры по всем вопросам, представляющим взаимную значимость"

– Никол Пашинян

Он подчеркнул, что за те почти два года, что идут переговоры, стороны сумели согласовать текст соглашения примерно на 80%.

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