Баку призвал Париж отказаться от расовой дискриминации и ненависти

Община Западного Азербайджана осудила Францию за враждебность по отношении к Азербайджану. Там отметили, что посол Франции в Ереване ведет себя как реваншист.

Община Западного Азербайджана распространила заявление, в котором осудила политику французского руководства, направленную к враждебности против Азербайджана.

ОЗА призвала Париж отказаться от политики, основанной на расовой дискриминации и ненависти, вести себя рационально и соблюдать требования дипломатических норм.

В заявлении говорится, что антиазербайджанские действия Франции не вызывают удивления, а такой иррациональный подход стал государственной политикой Пятой республики.

Община отметила, что поведение посла Франции в Ереване переходит все границы. Там добавили, что он ведет себя не как дипломат, а как ереванский реваншист и националист-неудачник.

"Данное лицо ведет себя на информационном пространстве совершенно неадекватно, несообразно принципам дипломатии, этикету и общепринятым нормам поведения, совершая детские поступки, бросает реплики в адрес Азербайджана. Вызывает сомнение, что этот человек вообще осознает, какую должность он занимает"

- Община Западного Азербайджана

В ОЗА добавили, что действия французского посла говорят о том, что Париж отдалился от своих был дипломатических традиций и демонстрирует, что госуправление во Франции находится в плачевном состоянии.