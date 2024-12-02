Вестник Кавказа

В Пятигорске тушили производственное здание

Пожарная машина на выезде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня рано утром в Пятигорске на Черкесском шоссе вспыхнул пожар в производственном здании – спасателям понадобилось полчаса, чтобы потушить его, несмотря на повышенный ранг сложности.

Ставропольские спасатели сегодня рано утром прибыли на вызов из-за пожара, который вспыхнул в производственном здании в Пятигорске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Во вторник рано утром поступило сообщение о возгорании на Черкесском шоссе в Пятигорске. На месте установлено горение здания на площади 60 квадратных метров"

- ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Тушение пожара проходило по повышенному рангу сложности, поскольку была реальная угроза того, что огонь мог перекинуться на соседние постройки, однако 19 огнеборцев и 4 единицы техники справились с задачей на "отлично", передает "Интерфакс".

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, добавили в ГУ МЧС по Ставрополью.

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