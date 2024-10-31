Ставропольские спасатели получили новые машины

Глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе рабочего визита на Ставрополье передал ставропольским спасателям 22 новых спецавтомобиля: это пожарные автомобили, оборудованные всем необходимым, автобусы и легковушки.

Глава МЧС России Александр Куренков сегодня побывал с рабочим визитом в Ставропольском крае, чтобы вручить спасателям края больше 20 специализированных автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"6 декабря на центральной площади Ставрополя глава МЧС России Александр Куренков и губернатор края Владимир Владимиров вручили пожарно-спасательному гарнизону ключи от 22 единиц техники: пожарных автоцистерн, вместительных автобусов для перевозки личного состава и легковых автомобилей. Уже в ближайшее время она заступит на боевое дежурство в реагирующие подразделения"

- МЧС РФ по Ставропольскому краю

Техника на помощь спасателям прибыла серьезная – это пожарные автоцистерны на базе мощных грузовиков "Урал" и "КамАЗ", оборудованные пожарными лестницами и всей необходимой техникой для тушения огня, а также вседорожник "Нива Тревел" для работы операторов БПЛА, которые зачастую применяются спасателями в условиях сложного рельефа, передает "Интерфакс".

Ставрополье – регион для спасателей сложный: из-за жаркого климата пожары здесь – не редкость, и техника послужит им серьезным подспорьем в обеспечении надежной защиты жизни и имущества населения, - отметил Александр Куренков.