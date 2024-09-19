Вестник Кавказа

В октябре спрос на туры в Турцию упал в России

Общественный пляж в Бодруме
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Куда россияне едут на отдых в октябре? Популярны пляжные направления, при этом доля Турции сократилась, а интерес к отдыху в России остается стабильным.

Где хотят отдыхать россияне в октябре 2024 года? Согласно данным «Слетать.ру», то, что ищут туристы не всегда отражает то, куда они действительно приобретают тур.

На октябрь россияне интересовались Турцией, Египтом, Эмиратами, Россией, Таиландом, Китаем, Мальдивами, Кубой, Вьетнамом, Абхазией. При этом интерес к Турции упал с сентябрьских 54% до 46,8%, к Египту и ОАЭ - вырос с 12,3% до 17% и с 8,9% до почти 12%.

По продажам статистика похожая, доля Турции снизилась, как по отношению к сентябрю, так и по отношению к прошлому октябрю.

Доля Турции из всех проданных на октябрь туров составляет сегодня 36%, на втором месте отдых в России - 22%, на третьем Египет - почти 17%. Следом идут ОАЭ, Таиланд и Абхазия.

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