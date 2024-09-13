Турпоток из России в Турцию вышел на рекорд с 2019 года

Поток российских туристов в Турцию в этом году оказался максимальным с 2019 года. За летом в Турции побывали 2,7 млн граждан РФ.

Россияне летом нарастили поездки в Турцию, турпоток стал максимальным за пять лет - с допандемийного 2019 года.

Граждане РФ совершили 2,7 млн поездок в Турцию прошедшим летом, это меньше, чем до пандемии, но больше чем в 2020-2023 годах. По сравнению с прошлым летом турпоток вырос на 7%. Чтобы достичь показателей 2019 года, туристам из России нужно нарастить посещение Турции еще на 15% - до 3,16 млн визитов.

С начала года Турция приняла 4,55 млн россиян, это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2029 года. При этом по итогам восьми месяцев граждане РФ - лидеры среди иностранцев по уровню турпотока в Турцию.

Летом в Турции также среди иностранных отдыхающих доминировали россияне, в тройку главных туристов в Турции вошли также граждане Германии и Великобритании, следует из материала РБК.