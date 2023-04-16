В Москве завели уголовное дело после сожжения Корана у озера

Опубликовано: 20:38, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве разыскивают неизвестного за осквернение Корана возле одного из городских озер. Инцидент случился на востоке столицы накануне.

В Москве устанавливают личность подозреваемого в сожжении Корана возле одного из городских озер, сообщает в воскресенье ГУ МВД России.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел накануне неподалеку от Белого озера.

Уголовное дело

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведутся поиски подозреваемого.

Напомним, накануне в сети было опубликованы кадры сожжения Корана возле одного из озер Москвы. Правоохранители предполагают, что инцидент произошел на востоке столицы.