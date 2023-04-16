В Москве завели уголовное дело после сожжения Корана у озера

В Москве разыскивают неизвестного за осквернение Корана возле одного из городских озер. Инцидент случился на востоке столицы накануне.
В Москве устанавливают личность подозреваемого в сожжении Корана возле одного из городских озер, сообщает в воскресенье ГУ МВД России.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел накануне неподалеку от Белого озера.
Уголовное дело
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведутся поиски подозреваемого.
Напомним, накануне в сети было опубликованы кадры сожжения Корана возле одного из озер Москвы. Правоохранители предполагают, что инцидент произошел на востоке столицы.