Вестник Кавказа

Неизвестные повредили более полусотни могил на кладбище на Кубани

Неизвестные повредили более полусотни могил на кладбище на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани разыскивают вандалов, осквернивших более 50 надгробий. Инцидент произошел на кладбище в Тихорецком районе.

В Краснодарском крае неизвестные повредили свыше 50 надгробий на кладбище. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

"Около 10:00 в ОМВД России по Тихорецкому району поступило сообщение о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской. Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, зафиксировала 53 факта повреждения надгробных сооружений"

– пресс-служба управления

По факту осквернения могил заведено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает личности вандалов.

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