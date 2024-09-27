Неизвестные повредили более полусотни могил на кладбище на Кубани

На Кубани разыскивают вандалов, осквернивших более 50 надгробий. Инцидент произошел на кладбище в Тихорецком районе.
В Краснодарском крае неизвестные повредили свыше 50 надгробий на кладбище. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
"Около 10:00 в ОМВД России по Тихорецкому району поступило сообщение о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской. Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, зафиксировала 53 факта повреждения надгробных сооружений"
– пресс-служба управления
По факту осквернения могил заведено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает личности вандалов.