Вестник Кавказа

Мужчине вынесли приговор за поджог спящего знакомого на Кубани

Мужчине вынесли приговор за поджог спящего знакомого на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Кубани сжег своего знакомого, спящего в доме. Подсудимый отправится за решетку на длительный срок.

В Краснодарском крае обвинили мужчину, убившего своего спящего знакомого на пасеке. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

"Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство, а также умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба)"

– пресс-служба надзорного органа

В прокуратуре поведали, что убийство произошло в августе нынешнего года. Между мужчинами произошла ссора. После этого один из них облил модульный дом своего оппонента смазочной жидкостью, а затем поджег. В это время его оппонент спал. Пострадавший скончался на месте.

Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. Он проведет их в колонии строгого режима.

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