Подозреваемого в порче десятков могил задержали в Краснодарском крае

На Кубани поместили под стражу мужчину за масштабный акт вандализма. Он подозревается в осквернении десятков могил на кладбище.

В Краснодарском крае задержан мужчина, подозреваемый в осквернении более полусотни могил на одном из местных кладбищ. Об этом информирует 6 ноября региональное управление МВД.

"Около 10 часов утра 5 ноября в Отдел МВД России по Тихорецкому району поступило сообщение о повреждении более 50 могил на кладбище в станице Архангельской. По горячим следам был задержан подозреваемый – ранее судимый 35-летний житель станицы"

– пресс-служба управления

Мужчина признался в содеянном и раскаялся. Сейчас он находится под стражей.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Среди поврежденных надгробий есть и те, которые принадлежат ветеранам Великой Отечественной войны.