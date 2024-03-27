Поставки российской пшеницы в Грузии выросли на 35%

Экспорт российской пшеницы в Грузию в 2024 году вырос на треть. Согласно статистике, Грузия приобрела 325 тыс тонн зерна из РФ.

В прошлом году в Грузию было ввезено 325 тыс т пшеницы из России, поставки выросли на треть.

Согласно сведениям статистической службы Грузии, в денежном выражении импорт составил $75,7 млн, что на 35% больше уровня прошлого года. Кроме того, это максимальный уровень за три года.

РФ - главный поставщик пшеницы в Грузию. Также зерно ввозится из Казахстана, Беларуси и ряда стран Европы, передает РИА Новости.