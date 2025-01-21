Вестник Кавказа

Экс-начальника полиции из Ставрополя приговорили к тюремному сроку за взятку

Экс-начальника полиции из Ставрополя приговорили к тюремному сроку за взятку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольский суд приговорил к тюремным срокам бывшего начальника полиции и его помощника за решение вопросов с уголовным преследованием за деньги.

Экс-начальник полиции из Ставрополя получил 8 лет колонии по уголовному делу о взятке в особо крупном размере. Высокопоставленного правоохранителя также оштрафовали на 13 млн рублей, передает пресс-служба регионального СК.  

Следователи выяснили, что в 2021 году начальник полиции с помощью подельника выудил у обвиняемой в хищении более 2 млн рублей за закрытие дела, однако обещания выполнены не были, и женщина получила срок. 

Похожая история развернулась в позапрошлом году, когда очередная обвиняемая должна была заплатить более 2,5 млн за смягчение наказания, однако в дело вмешались правоохранители, которые разыграли оперативный эксперимент с передачей взятки подельнику. 

Сообщается, что подельник бывшего начальника также получил тюремный срок. Мужчину приговорили к 9 годам колонии и крупному штрафу.

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