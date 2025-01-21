Экс-начальника полиции из Ставрополя приговорили к тюремному сроку за взятку

Ставропольский суд приговорил к тюремным срокам бывшего начальника полиции и его помощника за решение вопросов с уголовным преследованием за деньги.

Экс-начальник полиции из Ставрополя получил 8 лет колонии по уголовному делу о взятке в особо крупном размере. Высокопоставленного правоохранителя также оштрафовали на 13 млн рублей, передает пресс-служба регионального СК.

Следователи выяснили, что в 2021 году начальник полиции с помощью подельника выудил у обвиняемой в хищении более 2 млн рублей за закрытие дела, однако обещания выполнены не были, и женщина получила срок.

Похожая история развернулась в позапрошлом году, когда очередная обвиняемая должна была заплатить более 2,5 млн за смягчение наказания, однако в дело вмешались правоохранители, которые разыграли оперативный эксперимент с передачей взятки подельнику.

Сообщается, что подельник бывшего начальника также получил тюремный срок. Мужчину приговорили к 9 годам колонии и крупному штрафу.