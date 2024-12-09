Юных телефонных "террористов" поймали на Ставрополье

Двух мальчиков из Ставрополья обвиняют в рассылке анонимных сообщений о минировании. Подростки и их родители будут привлечены к ответственности.

В Ставропольском крае поймали двух подростков, которые занимались рассылкой фейковых сообщений о минировании, пишет глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

На подростков из Георгиевская вышли сотрудники спецслужб. Выяснилось, что "шутка" была заказана через телеграм. Сейчас проводятся необходимые процедуры.

Руководитель округа заявил, что обоим школьникам по 13 лет. Кроме того, он добавил, что пойманные не состояли на учете в ПДН и не были привлечены за подобные действия.

Подчеркивается, что теперь задержанные подростки, а также их родители будут привлечены к ответственности.

Зайцев добавил, что экстренные службы неоднократно реагировали на ложные сообщения мальчиков. Помимо этого, их действия приводили к срывам учебного процесса.