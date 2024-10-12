Вестник Кавказа

ФСБ уничтожила сеть телефонных мошенников Давида Кезерашвили

ФСБ уничтожила сеть телефонных мошенников Давида Кезерашвили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мошенническая сеть колл-центров, принадлежащая экс-руководителю Минобороны Грузии Давиду Кезерашвили, вычислена и ликвидирована ФСБ России. Прибыль от схемы - $1 млн ежедневно.

Международная сеть мошеннических колл-центров вычислена и ликвидирована ФСБ России. Выяснилось, что она принадлежала бывшему грузинскому министру обороны Давиду Кезерашвили, находившегося на посту в период президентства Михаила Саакашвили, рассказали в российской службе.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне»

- ФСБ России

Колл-центры, входившие в большую сеть, якобы занимались инвестициями. От нее получили ущерб жители минимум 50 стран. Схема приносила ежедневную прибыль в $1 млн.

В рамках уголовного дела следователи ведомства арестовали несколько работников офисов колл-центров в РФ и их руководство.

Ранее ЕСПЧ подтвердил, что Давид Кезерашвили совершил еще одно тяжкое преступление: присвоение государственных денег в размере 5 млн евро. Средства должны были пойти на нужды грузинской армии.

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