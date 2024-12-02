Вестник Кавказа

МВД Грузии нашло незаконное оружие у родственника экс-министра обороны

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
По итогам обыска, правоохранители Грузии обнаружили в доме родственника бывшего министра обороны Давида Кезерашвили склад с боеприпасами и оружие, часть из которых оказалась незаконными.

В доме родственника бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, что находился на посту в период президенства Михаила Саакашвили, нашли склад боеприпасов и оружия, рассказали в МВД республики.

Этим родственником оказался шурин бывшего министра Димитри Чиковани. Сейчас он занимает должность секретаря по связям с общественностью оппозиционной коалиции «Единство — Национальное движение.

«В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли как зарегистрированное, так и несколько десятков незарегистрированных единиц огнестрельного оружия, глушители, боеприпасы, компьютерную технику, а также карту памяти из специального тайника в квартире»

- МВД Грузии

О следственных мероприятия в отношении Чиковани не сообщается. В момент обыска в доме никого не было.

Сам Димитри Чиковани написал в своих социальных сетях написал, что его преследуют из-за гражданской позиции и принадлежности к оппозиции.

Напомним, что недавно Европейский суд по правам человека признал Давида Кезерашвили виновным в присвоении более 5 млн евро в рамках учебного проекта Минобороны.

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