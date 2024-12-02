МВД Грузии нашло незаконное оружие у родственника экс-министра обороны

В доме родственника бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, что находился на посту в период президенства Михаила Саакашвили, нашли склад боеприпасов и оружия, рассказали в МВД республики.
Этим родственником оказался шурин бывшего министра Димитри Чиковани. Сейчас он занимает должность секретаря по связям с общественностью оппозиционной коалиции «Единство — Национальное движение.
«В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли как зарегистрированное, так и несколько десятков незарегистрированных единиц огнестрельного оружия, глушители, боеприпасы, компьютерную технику, а также карту памяти из специального тайника в квартире»
- МВД Грузии
О следственных мероприятия в отношении Чиковани не сообщается. В момент обыска в доме никого не было.
Сам Димитри Чиковани написал в своих социальных сетях написал, что его преследуют из-за гражданской позиции и принадлежности к оппозиции.
Напомним, что недавно Европейский суд по правам человека признал Давида Кезерашвили виновным в присвоении более 5 млн евро в рамках учебного проекта Минобороны.