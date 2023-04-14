Турция осудила осквернение Корана и флага в Дании

Опубликовано: 20:37, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коран снова осквернили при попустительстве местных властей в Дании. Из-за инцидента посол этой страны в Турции был вызван в МИД в Анкаре, где ему сообщили о недопустимости подобного.

Датский посол в Турции был вызван сегодня в МИД республики, заявление по этому поводу распространило само ведомство.

Поводом для вызова послужило очередное осквернение Корана и турецкого флага. Оскорбительная акция прошла сегодня в Дании с согласия ее властей.

В турецком МИД заявили о недопустимости таких "отвратительных нападений", которые совершаются якобы в рамках реализации права на свободу слова.

"Наша позиция по этому вопросу была доведена до посла Дании в Анкаре, который был вызван в министерство"

— МИД Турции