Турция осудила осквернение Корана и флага в Дании

Коран снова осквернили при попустительстве местных властей в Дании. Из-за инцидента посол этой страны в Турции был вызван в МИД в Анкаре, где ему сообщили о недопустимости подобного.
Датский посол в Турции был вызван сегодня в МИД республики, заявление по этому поводу распространило само ведомство.
Поводом для вызова послужило очередное осквернение Корана и турецкого флага. Оскорбительная акция прошла сегодня в Дании с согласия ее властей.
В турецком МИД заявили о недопустимости таких "отвратительных нападений", которые совершаются якобы в рамках реализации права на свободу слова.
"Наша позиция по этому вопросу была доведена до посла Дании в Анкаре, который был вызван в министерство"
— МИД Турции