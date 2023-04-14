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Турция осудила осквернение Корана и флага в Дании

Турция осудила осквернение Корана и флага в Дании
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Коран снова осквернили при попустительстве местных властей в Дании. Из-за инцидента посол этой страны в Турции был вызван в МИД в Анкаре, где ему сообщили о недопустимости подобного.

Датский посол в Турции был вызван сегодня в МИД республики, заявление по этому поводу распространило само ведомство.

Поводом для вызова послужило очередное осквернение Корана и турецкого флага. Оскорбительная акция прошла сегодня в Дании с согласия ее властей.

В турецком МИД заявили о недопустимости таких "отвратительных нападений", которые совершаются якобы в рамках реализации права на свободу слова.

"Наша позиция по этому вопросу была доведена до посла Дании в Анкаре, который был вызван в министерство"

— МИД Турции

МИД Турции заявил послу Дании о недопустимости нападения на Коран

МИД Турции заявил послу Дании о недопустимости нападения на Коран

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