В Москве не исключили появление солнца

В Москве и по области сегодня прогнозируется небольшой мороз – до -4 градусов. Ночью до -7 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, в столичном регионе по-зимнему комфортно.

Так, прогнозируется снег, на дорогах скользко. Столбики термометров днем покажут около четырех градусов мороза. Также не исключено, что в гости к москвичам заглянет солнце.

«Ветер юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление будет повышенным и составит около 762 мм ртутного столба»

– Гидрометцентра России.

По области – столбики термометров могут показать как -6 , так и один градус мороза. Ночью похолодает уже до 7 градусов ниже нуля.