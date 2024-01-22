Вильфанд: Москву ждет аномальный конец января

Прогноз погоды на предстоящую неделю в Москве дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, в понедельник после умеренно морозных выходных столицу ждет оттепель.
«Если еще ночью будет минус 15 – минус 10 градусов, то уже днем – постепенное повышение температуры до минус 4 – минус 2 к вечеру. Во вторник ночью – минус 4 – минус 1, а днем – около 0 до плюс 1–2 градусов, оттепельная погода. В среду температура чуть понизится, но все равно будет от минус 5 до 0 градусов, а в четверг – опять оттепель»
– Роман Вильфанд
Такая погода может считаться аномальной, так как за последние 30 лет конец января – начало февраля традиционно бывает одним из самых холодных за зимний сезон, уточнил метеоролог в беседе с Агентством городских новостей «Москва».