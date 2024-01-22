Вестник Кавказа

Вильфанд: Москву ждет аномальный конец января

Вильфанд: Москву ждет аномальный конец января
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Погода в столичном регионе в конце января будет необычно теплой. Воздух 30 января прогреется до плюс 2.

Прогноз погоды на предстоящую неделю в Москве дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник после умеренно морозных выходных столицу ждет оттепель.

«Если еще ночью будет минус 15 – минус 10 градусов, то уже днем – постепенное повышение температуры до минус 4 – минус 2 к вечеру. Во вторник ночью – минус 4 – минус 1, а днем – около 0 до плюс 1–2 градусов, оттепельная погода. В среду температура чуть понизится, но все равно будет от минус 5 до 0 градусов, а в четверг – опять оттепель»

– Роман Вильфанд

Такая погода может считаться аномальной, так как за последние 30 лет конец января – начало февраля традиционно бывает одним из самых холодных за зимний сезон, уточнил метеоролог в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

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