Высота сугробов в Москве приблизилась к полуметру

За сутки в Москве намело 3 см снега. Местами сугробы достигли высоты 48 см.

В Москве и Подмосковье со вчерашнего дня высота снежного покрова увеличилась на 3 см. Эта зима войдет в историю как одна из самых снежных в столице.

«За период с утра 23 января до утра 24 января прирост свежевыпавшего снега в среднем в Москве составил 3 см. Днем во вторник наиболее интенсивные осадки прошли в Зеленограде, а ночью на юге и юго-востоке столицы, куда сместился атмосферный фронт»

– ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова

В Москве больше всего снега в Тушино - 48 см, по области - в Павловском Посаде, 45 см.

Сугробы в столице выше нормы в полтора раза. Текущая зима в Москве - на редкость снежная.