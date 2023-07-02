В МИД России прокомментировали беспорядки во Франции

Опубликовано: 21:36, 2 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Беспорядки во Франции не утихают, полиция сыта по горло "диктатом агрессивных меньшинств". Захарова прокомментировала это заявление и дала совет французскому МИД.

Франции стоит адресовать самой себе те мемы, что ранее адресовались России, Ирану, Китаю, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова процитировала заявление профсоюзов полиции Франции Alliance Police Nationale и Unsa Police:

"Перед лицом этих диких полчищ уже недостаточно просить о спокойствии, мы должны добиваться его силой. Наши коллеги, как и большинство граждан, сыты по горло страданиями под диктатом этих агрессивных меньшинств"

На своей странице в соцсети она заметила, что эти слова свидетельствуют о том, что "мнимая толерантность рушится на глазах".

"Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью. МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану и зачитать самому себе. Бон шанс!"

– Мария Захарова