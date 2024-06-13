Москва обвинила Париж в провоцировании конфликта на Кавказе

В Москве отреагировали на поставку военной техники из Франции в Армению. Там обвинили Париж в провоцировании очередного витка вооруженного противостояния в регионе.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отреагировала на новость о заключении соглашения на поставку французских систем Caesar в Армению.

Руководитель пресс-службы ведомства обвинила Париж в провоцировании очередного вооруженного противостояния на Южном Кавказе.

Она заявила, что власти Пятой республики стремится использовать разногласия и противоречия между странами региона для достижения своих конъюнктурных целей.

"Под собственными конъюнктурными целями я подразумеваю не только личный интерес Елисейского дворца, но и Францию как проводника натовской идеологии. Мне кажется, именно так к этому и стоит относиться"

- Мария Захарова

Ранее сообщалось, что глава оборонного ведомства РА Сурен Папикян в Париже заключил с Минобороны Франции контракт о продаже Еревану системы Caesar. По договору Франция передаст 109 самоходных артиллерийских установок этой марки.