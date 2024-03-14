Макрон рассказал о зависимости Франции от российского газа

Евросоюз продолжает закупать российские газ и нефть, несмотря на санкции и ограничения. При этом Франция, по словам Макрона, наименее зависима от российского газа.

Весь мир, в том числе страны Евросоюза, продолжают приобретать российские газ и нефть, при этом зависимость Франции от российских энергоресурсов ниже, чем у соседей по ЕС, заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

"Сегодня российский газ и нефтепродукты покупают через третьи страны во всем мире"

– Макрон

Он рассказал о зависимости Франции от российского газа и отметил, что зависимость сегодня ниже, чем у других стран.

"Франция благодаря своей модели использования атомной энергии и альтернативных источников менее других государств зависима от российского газа"

– Макрон

Французский президент сообщил о том, что в стране будет и дальше уделяться внимание развитию атомной и других негазовых источников энергии.