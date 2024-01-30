Александр Артамонов: Макрон ведет Францию к распаду

Политический обозреватель Александр Артамонов рассказал "Вестнику Кавказа" о потенциальном распаде Франции из-за неэффективной политики текущего руководства страны.

Правительство Франции по инициативе президента Эммануэля Макрона достигло договоренности с руководством Корсики о предоставлении острову широкой автономии путем адаптации французского законодательства к корсиканским реалиям. О том, к каким последствиям можете привести Францию подобная политика Макрона, "Вестник Кавказа" поговорил с международным обозревателем, военным экспертом, автором Telegram-канала "Артамонов: Оборона России" Александром Артамоновым.

- Александр Германович, откуда происходят требования Корсики об автономии в составе Франции?

- У Корсики давным-давно не ладятся отношения с континентом. Началось это с той самой минуты, как Корсика была присоединена к Франции, в том числе ввиду того, что на острове говорят не на французском языке, а на корсиканском наречии итальянского языка. Проблема усугубилась после Первой мировой войны, кстати, в связи с Российской Империей, потому что там в свое время обосновались военные из 4-го экспедиционного корпуса России, которые сражались во Франции и не были отпущены французами после революции под предлогом, что те должны продолжать воевать, пока идет мировая война. В итоге люди, которые дожили до 1918 года, основали на Корсике мощные кланы, которые стали бороться с континентом.

Надо понимать, что в посленаполеоновской Франции была исключительно унитарная государственная власть, без федерального деления на единицы, как в Германии, России или США. Это фактически игнорировало права корсиканского народа, нивелировало его и не давало ему защищать свою самобытность. Когда после Первой мировой войны усиленно разгорелась борьба против французских властей на основе семей этих легионеров, для решения проблемы на Корсике была размещена база Иностранного легиона и республиканская служба исполнения наказаний усиленного режима. И в течение многих лет и десятилетий на Корсике практиковалось насильственное офранцуживание.

Примерно 40-50 лет назад на острове образовались две мощные политические партии, которые стали бороться за автономию Корсики уже официально, опираясь на другие провинциальные движения внутри Франции (скажем, сходные движения есть в Бретани и Савойе, где живут малые народы). В результате ситуация значительно обострилась, несколько раз Парижу пришлось подавлять сопротивление корсиканцев, в последний раз в 1980-е годы, даже с использованием вертолетов, так как были серьезные стычки. Корсиканцы не пускали на свой остров людей, которые пытались там селиться на пенсии, поскольку центральные власти раздавали корсиканскую землю французским гражданам очень легко землю. Доходило до того, что давали человеку построиться, а потом приходили и объясняли, что он должен отдать свой участок местным, или ночью дом будет взорван.

- Почему Макрон идет сейчас на предоставление Корсике автономии, хотя раньше требования корсиканцев игнорировались?

- Макрон почувствовал, что ситуация не управляема. Корсиканцы пользуются сильнейшим братством на территории континентальной Франции вдоль всего Лазурного берега, это дает им мощную политическую поддержку. Поэтому Макрон, понимая, что происходит, был вынужден несколько отпустить поводья. Но, по идее, он открывает ящик Пандоры, потому что теперь аналогичные права широкой автономии потребует как минимум французская Бретань, которая считает себя незаконно присоединенной к Франции около 500 лет назад. Как только Корсика получит автономию, заработает прецедентное право, и все, кто вел серьезную борьбу за независимость от Парижа, придут к Макрону за тем же самым.

- Кто еще помимо Бретани может потребовать автономии во Франции?

- На автономное самоуправление также претендуют Лилль, Савойя и Окситания, где проживают не французы, а другие народы, присоединенные к Франции насильно. Все они требуют как минимум возвращения тех прав, какими они обладали в эпоху королей, ведь до 1789 года у этих краев были собственные права, которых они лишены на протяжении более двухсот лет. К примеру, в России у республик есть свои культурные, республиканские, религиозные праздники, а во Франции это невозможно. Поэтому все эти территории будут претендовать на возвращение им прежней автономии.

Усилении борьбы за автономию связано с миграционными проблемами. Значительное число людей, приезжающих на материковую Францию, не является де-факто эмигрантами – это потомки жителей Французской империи, такое же коренное французское население, не имеющего никакого другого языка, кроме французского, чьи бабушки и дедушки родились на французских территориях. Они тоже имеют право жить во Франции, однако коренные французы европейского происхождения не считают, что это так. Поэтому во Франции уже прослеживается начало некоего движения в сторону гражданской войны. В том числе это проявляется в том, что провинции пытаются обособиться от центра. Стоит ожидать определенного подъема этнических национализмов, который породит борьбу с предместьями.

- Таким образом, какими могут быть глобальные последствия для Франции?

- Макрон ведет Францию к распаду. Во Франции есть весьма популярная идея "Европа не государств, а территорий", согласно которой любые провинции имеют право на самоопределение – и все вместе они образуют общую Европу. Действительно, провинции современных европейских государств когда-то были отдельными государствами, и в их притязаниях на автономию нет ничего сверхъестественного. Для унитарного строя Франции это означает распад.

Вряд ли нужно об этом переживать, за исключением того факта, что во Франции есть ядерное оружие. Непонятно, кто после распада государства получит французский ядерный щит и где может всплыть это оружие в дальнейшем. Вот это действительно опасной для все Европы, и очень хочется верить, что на месте Франции образуется своеобразный халифат, который будет обладать централизованной властью и сумеет взять под свой контроль французское ядерное оружие.