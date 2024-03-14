Крымские спортсмены отказались от участия в парижской Олимпиаде

Спортсмены из Крыма отказались ехать на Олимпиаду в Париже после того, как МОК предал олимпийские принципы и превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами.

Крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Париж, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Спортсмены от Республики Крым на олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение. Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают"

- Сергей Аксенов

Не скрывают они и свою русофобию, свое расистское отношение именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам. Отсюда желание не просто запретить, но и унизить людей, а в их лице – всю Россию. Зачем доставлять им такое удовольствие? – отметил глава Крыма, подчеркнув: олимпийский спорт – это, прежде всего, про престиж государства, про гордость за свое Отечество.

"Мое личное мнение: ехать на олимпиаду не надо. Не понимаю тех, кто так туда рвется"

- Сергей Аксенов

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в конце уходящего 2023 года президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что у российских спортсменов есть пусть небольшой, но все же шанс не просто увидеть Париж, но и поучаствовать в Олимпиаде-2024, отметив, что МОК пока не принял окончательное решение по участию российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже и примет его в марте.