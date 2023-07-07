У российских спортсменов есть шанс поучаствовать в Олимпиаде-2024

У российских спортсменов есть пусть небольшой, но все же шанс не просто увидеть Париж, но и поучаствовать в Олимпиаде-2024, которая пройдет в столице Франции.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял окончательное решение по участию российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже и примет его в марте, заявил президент МОК Томас Бах, пишет Inside the Games.

"Мы не обсуждали этот вопрос на прошедшем заседании исполкома. На олимпийском саммите мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт"

- Томас Бах

При этом глава МОК пообещал учесть последнее решение ООН, призвавшей к олимпийскому перемирию.

"В зависимости от того, какой будет диалог на олимпийском саммите, исполком МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на заседании в марте"

- Томас Бах

Напомним, исполком МОК выступал за допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, однако Олимпийский комитет России официальное приглашение на Игры в Париже так и не получил.