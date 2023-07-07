Баку выдвинул инициативу о политически нейтральной Олимпиаде в Париже

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Движение неприсоединения приняло специальное заявление по Олимпиаде в Париже, которая пройдет летом 2024 года. Игры должны быть политически нейтральными, а спортсмены не должны быть ограничены на основе национальности. Документ принят в Баку по инициативе Азербайджана.

Специальное заявление было принято в Баку накануне в рамках совещания министров Координационного бюро Движения неприсоединения. Документ касается проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году.

Инициативы принадлежит Баку. Специальная декларация об Олимпиаде-2024 напоминает о резолюциях Генассамблеи ООН «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов», включая последнюю 76/13 от 2 декабря 2021 года, ее поддержали 173 государствами-членами ООН и почти единогласно страны-члены Движения неприсоединения.

Также Специальная декларация об Олимпиаде сообщает, что принятая в 2015 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО Международная хартия физического воспитания, физической активности и спорта утверждает, что каждый человек обладает основополагающим правом на физическое воспитание, физическую активность и спорт без дискриминации.

Спорт вносит значительный вклад в развитие образования, устойчивое развитие, сотрудничество и солидарность, мир, справедливость, социальную интеграцию и здоровье, может способствовать развитию атмосферы толерантности и понимания между народами и нациями, говорится в документе.

Олимпийские игры как площадка для объединения и солидарности всегда являлись мощным посланником мира и диалога для человечества, отмечается в заявлении, принятом на министерском саммите движения.

В документе подчеркивается:

спорт не должен быть политизирован,

спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, должны сохранять нейтралитет, согласно Олимпийской хартии,

введение ограничительных мер против спортсменов, включая людей с ограниченными возможностями, на основе их национальности, недопустимо.

Участие спортсменов из всех 206 национальных Олимпийских комитетов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в будущем году станет мощным символом единства человечества. В связи с этим Движение неприсоединения выражает поддержку усилиям и инициативам, предпринятым Международным Олимпийским комитетом в этой области и с большой надеждой ждет проведения политически нейтральных Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году.

Союзнический жест Баку

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров обратил внимание на особый смысл бакинской инициативы для России. "То, к чему призывает данный документ – не политизировать спорт, сохранять нейтралитет организаций Олимпийского движения, не допускать санкций против спортсменов из-за их национальности, провести политически нейтральную Олимпиаду и Паралимпиаду в Париже в следующей году – это, по сути, призыв отменить политические запреты на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Мощным символом единства человечества названо участие в парижской Олимпиаде спортсменов всех 206 национальных Олимпийских комитетов, то есть в том числе и российских атлетов", - пояснил он.

"Запрет россиянам участвовать почти во всех международных турнирах является несправедливым и бессмысленным инструментом давления на Россию. В основополагающих документах мирового спорта подчеркивается, что спорт – вне политики, однако современные спортивные функционеры и в политически противостоящих России государствах, и в международных структурах нарушили это золотое правило во всех возможных спортивных сферах. Россиянам запрещают выступать под российским флагом, требуют от них политических заявлений для допуска к соревнованиям, куда спортсмены других стран проходят просто по квалификации. Это максимально неправильная и деструктивная ситуация", - напомнил Андрей Петров.

"Поэтому в России могут только приветствовать призыв Баку и Движения неприсоединения о возвращении мирового спорта к политическому нейтралитету и проведении в Париже в 2024 году нейтральной Олимпиады и Паралимпиады, что означает – Олимпиады и Паралимпиады с участием российских спортсменов. Это справедливая инициатива и поистине союзнический жест Баку. Азербайджан показал себя настоящим союзником России – союзником не на словах, а на деле, ищущим возможности помочь там, где российское государство и общество оказались в сложной ситуации. Движение неприсоединения – вторая по размеру международная организация, и вслед за ее декларацией логично ожидать соответствующей резолюции Генассамблеи ООН, где Россия также может быть уверена в поддержке Азербайджана", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".