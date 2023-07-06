Бакинская декларация принята на заседании Движения неприсоединения

Опубликовано: 21:32, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Движение неприсоединения приняло Бакинскую декларацию. Документ войдет в историю именно под таким названием. Он включает значимые для стран объединения элементы, рассказал глава МИД Азербайджана.

Сегодня Движение неприсоединения приняло Бакинскую декларацию.

Важный для объединения документ был принят по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Координационного бюро Движения неприсоединения в столице Азербайджана.

О принятии Бакинской декларации объявил по итогу заседания глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.

"Бакинская декларация содержит важные элементы для стран-участниц Движения неприсоединения. Этот документ будет связан с названием нашего города"

– Байрамов

В четверг вечером в Баку - Азербайджан является председателем организации с 2019 года - состоялась церемония закрытия двухдневной встречи КБ Движения неприсоединения.

В документ вошли:

проект Олимпиады-2024 и Паралимпиады стран-членов Движения неприсоединения,

памятная декларация по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.